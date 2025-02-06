Франция оказалась в глубоком политическом и экономическом кризисе, сопровождающемся нестабильностью правительства и громкими общественными скандалами.

Как передает Day.Az, об этом заявил французский военный эксперт Ксавье Моро в интервью ТАСС.

По его словам, ситуация в стране критическая: экономика испытывает серьезные проблемы, а правительство остается нестабильным.

"Нынешний кабинет министров работает всего пару месяцев, и неизвестно, сколько он продержится", - отметил Моро, напомнив, что за последние два года Франция уже сменила нескольких премьер-министров, что свидетельствует о глубинных внутренних кризисах.

Дополнительное напряжение вызывает скандал вокруг супруги президента Брижит Макрон, который привлек внимание общественности. По мнению эксперта, Эмманюэль Макрон пытается отвлечь французов от внутренних проблем, активно используя украинскую тематику, рассчитывая тем самым усилить свое влияние в Европе.

"С 2022 года Макрон стремится создать себе образ жесткого лидера, особенно в преддверии выборов", - подчеркнул Моро.

При этом на французского президента оказывается давление со стороны Европейского союза, недовольного тем, что Париж передает Киеву устаревшее вооружение. Германия, в частности, настаивает на увеличении объемов военной помощи Украине.

Кроме того, эксперт указывает на трудности Франции в военно-промышленном комплексе, которые усложняют выполнение обязательств перед партнерами.