На экс-президента Франции Саркози наденут электронный браслет

Бывший французский президент Николя Саркози получит в пятницу электронный браслет и будет отбывать наказание за прослушку телефонных разговоров в домашних условиях. Об этом пишет Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По словам источника, близкого к следствию, в пятницу, 7 февраля, на Николя Саркози будет надет в электронный браслет, к ношению которого его приговорили в рамках так называемого дела о прослушке телефонных разговоров", - указано в материале.

В декабре кассационный суд отклонил апелляцию Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров и вынес решение о наказании "за коррупцию и торговлю влиянием". Юристы называют этот приговор беспрецедентным.