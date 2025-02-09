В Лондоне прошли массовые протесты

В Лондоне прошли протесты против строительства посольства Китая. Более тысячи человек собрались возле места предполагаемого строительства здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет газета The Guardian.

До этого западные СМИ написали, что власти Великобритании могут после многолетнего спора с Пекином разрешить открытие нового посольства КНР в Лондоне. Подчеркивалось, что оно станет крупнейшим китайским диппредставительством в Европе, но при выполнении ряда условий.

"Более 1 тысячи человек собрались снаружи Королевского монетного двора, бывшей штаб-квартиры британского производителя монет, недалеко от лондонского Тауэра. Вскоре это место может быть превращено в китайское посольство", - написано в статье.

Журналисты указали, что среди протестующих было также много выходцев из Гонконга, проживающих в Великобритании. Именно они выразили обеспокоенность тем, что посольство может быть использовано для контроля и "незаконного задержания инакомыслящих".