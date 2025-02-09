США угрожает 9-балльное землетрясение и цунами

Исследователи Колумбийского университета установили, что США может столкнуться с девятибалльным землетрясением и последующим 30-ти метровым цунами на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов, сообщили 8 февраля в Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Исследование выявило, что существует четыре сегмента вдоль 970-километрового разлома между Канадой и Калифорнией. По прогнозам сейсмологов, в этой области есть риск девятибалльного землетрясения по шкале Рихтера.

Движение тектонических плит, в свою очередь, угрожает создать 30-ти метровое цунами, которое обвалится на тихоокеанское побережье страны.

Кроме того, существует риск, что катаклизм также затронет побережье США от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.