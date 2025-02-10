Пакистанские силовики ликвидировали семь боевиков

Силы безопасности Пакистана ликвидировали семь экстремистов в округах Банну и Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал Geo.tv со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Минобороны страны.

По ее данным, боевики были уничтожены в ходе двух антитеррористических операций пакистанского спецназа, проходивших в указанных округах. Потерь со стороны силовиков нет. С мест боестолкновений изъяты оружие и боеприпасы.

Радикальные группировки в Северном и Южном Вазиристане добиваются создания так называемого Исламского государства Вазиристан.

Вазиристан расположен в пакистанской зоне племен на границе с Афганистаном. Этот высокогорный регион считается одной из горячих точек Пакистана из-за активизации действующих там боевиков "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), "Исламского движения Восточного Туркестана" (запрещено в РФ), "Исламского движения Узбекистана" (запрещено в РФ), а также связанной с движением "Талибан" (запрещено в РФ) группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" и других экстремистских структур.