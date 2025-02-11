https://news.day.az/world/1729351.html Трамп ввел пошлины на ввоз стали и алюминия Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в страну стали и алюминия. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трамп ввел пошлины на ввоз стали и алюминия
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в страну стали и алюминия. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Трамп в понедельник существенно повысил пошлины на импорт стали и алюминия до фиксированного уровня в 25% "без исключений и изъятий" в попытке помочь испытывающим трудности отраслям", - говорится в публикации.
Меры вступят в силу 4 марта.
Ранее сообщалось, что план Трампа отвергли.
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