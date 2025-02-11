Трамп ввел пошлины на ввоз стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в страну стали и алюминия. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Трамп в понедельник существенно повысил пошлины на импорт стали и алюминия до фиксированного уровня в 25% "без исключений и изъятий" в попытке помочь испытывающим трудности отраслям", - говорится в публикации.

Меры вступят в силу 4 марта.

Ранее сообщалось, что план Трампа отвергли.