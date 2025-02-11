Евросоюз рискует потерять €3 млрд

Заполнение подземных газохранилищ в Европейском союзе в летний сезон может привести к убыткам до €3 млрд из-за высоких цен на газ. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В феврале цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума. Однако запасы в европейских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже 48,5%. По данным Bloomberg, Евросоюзу не грозит дефицит газа, но темпы заполнения газохранилищ вызывают беспокойство властей.

Агентством отмечает, что разница между фьючерсными ценами на летние и на зимние месяцы в январе стала самой высокой за последние три года. Утверждается, что это эквивалентно дефициту в размере около €3 млрд между покупкой летом и продажей зимой.