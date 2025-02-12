Авария с поездом в Гамбурге

Высокоскоростной поезд (Intercity-Express, ICE) столкнулся во вторник, 11 февраля, с грузовиком с прицепом в округе Харбург в Гамбурге на севере ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ. Один человек погиб, еще три получили серьезные ранения и 13 - легкие, сообщил представитель пожарной службы.

Экстренные службы сообщили о 291 человеке, вовлеченном в ЧП.

Поезд ICE следовал из Гамбурга в Мюнхен через Бремен. Пассажиры состава эвакуированы, людей увезли с места аварии на автобусах. Некоторые пострадавшие остаются под присмотром команды антикризисной помощи Красного Креста.

От удара грузовик с прицепом отбросило на несколько метров. Пока неясно, пострадал ли водитель. По данным федеральной полиции, серьезных травм у него нет. Причины происшествия устанавливаются.

По данным железнодорожных служб, участок между Гамбургом и Буххольцем перекрыт. Некоторые поезда дальнего следования пришлось перенаправить. Не исключена также отмена отдельных рейсов.