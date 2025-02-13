Основа оборонной промышленности Турции впечатляющая

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что оборонная промышленность Турции имеет прочную основу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом глава альянса заявил в своем выступлении перед заседанием министров обороны.

"Основа оборонной промышленности Турции действительно впечатляющая", - отметил Рютте, говоря о роли Турции в укреплении оборонной промышленности альянса и особенно Европы, а также в обеспечении мира в Украине, что стоит на повестке новой администрации.

Генсек НАТО напомнил, что встречался ранее с главой Управления оборонной промышленности Халуком Гёргюном во время визита в Анкару, а также в Брюсселе, отметив инновационный подход и широкий масштаб деятельности данного ведомства.

"Это действительно важно, и я знаю, Турция в данном направлении тесно сотрудничает со всеми другими союзниками в Европе и США. Действительно, турецкая промышленность поставляет важнейшие компоненты, включая конечную продукцию. Мы можем только попросить вас делать больше", - сказал Рютте, добавив, что ожидает оперативных поставок и наращивания производства вооружений и техники от всех союзников, включая Францию, Германию, Италию, Великобританию.