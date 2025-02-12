В Евросоюзе разгорается грандиозный коррупционный скандал. Его фигурантами стали ведущие медиахолдинги, которые не раз заявляли о своей "объективности и неподкупности".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, выяснилось, что на освещение событий в пользу Брюсселя влиятельные газеты и журналы получили сотни миллионов евро. Платежи проводились тайно через Европейский инвестиционный банк.

Так, во Франции теперь расследуют переводы на сумму более 130 миллионов евро. Транши шли через частное рекламное агентство.

То же самое происходило в Италии. Популярные газеты, такие как La Repubblica, получали прямые выплаты от Еврокомиссии за "правильное" освещение выборов в Европарламент в июне 2024 года. А в Португалии правительство потратило 55 миллионов евро на "поддержку независимых СМИ".