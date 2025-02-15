Сильное землетрясение в Алтае

В Республике Алтай (РФ) недалеко от российско-монгольской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, природное явление было зафиксировано в 08:48 по местному (05:48 по бакинскому) времени в 29 км к западу от населенного пункта Кош-Агач.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.