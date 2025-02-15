https://news.day.az/world/1730422.html Сильное землетрясение в Алтае В Республике Алтай (РФ) недалеко от российско-монгольской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Сильное землетрясение в Алтае
В Республике Алтай (РФ) недалеко от российско-монгольской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, природное явление было зафиксировано в 08:48 по местному (05:48 по бакинскому) времени в 29 км к западу от населенного пункта Кош-Агач.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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