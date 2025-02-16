https://news.day.az/world/1730583.html В Турции произошло землетрясение В турецком регионе Восточная Анатолия произошло землетрясение с магнитудой 4,8. Как передает Day.Az, информацию об этом предоставило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
В Турции произошло землетрясение
В турецком регионе Восточная Анатолия произошло землетрясение с магнитудой 4,8.
Как передает Day.Az, информацию об этом предоставило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно данным ведомства, сейсмическая активность была зафиксирована в 02:24 по местному времени (03:24 по бакинскому) в районе Йедису, который находится в городе Бингёль.
Глубина эпицентра землетрясения составила 12,79 км.
Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
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