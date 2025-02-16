В Турции произошло землетрясение

В турецком регионе Восточная Анатолия произошло землетрясение с магнитудой 4,8.

Как передает Day.Az, информацию об этом предоставило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно данным ведомства, сейсмическая активность была зафиксирована в 02:24 по местному времени (03:24 по бакинскому) в районе Йедису, который находится в городе Бингёль.

Глубина эпицентра землетрясения составила 12,79 км.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.