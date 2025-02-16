В Эгейском море неспокойно

На греческом острове Нисирос объявлено чрезвычайное положение из-за нестабильной сейсмической ситуации.

Как передает Day.Az об этом сообщает государственное телевидение Греции.

Согласно информации, решением генерального секретаря гражданской обороны Греции Василиса Папайоргиу остров Нисирос также был включен в число регионов, объявивших чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение на острове продлится до 14 марта.

Напомним, что на этой неделе режим чрезвычайного положения был введен на островах Яли и Анафи, а на прошлой - на Санторини. В связи с угрозой сейсмической активности на островах Санторини, Яли, Нисирос и Анафи учебный процесс приостановлен до 17 февраля.