В столице Египта обрушилось здание

В Каире в рабочем районе Кердаса обрушилось многоэтажное здание, передает Day.Az со ссылкой на Al Arabiya.

Сообщается, что из-под завалов извлечены тела 10 погибших, 8 человек пострадали. Еще несколько людей, предположительно находившихся в здании, не выходят на связь.

Спасатели занимаются разбором завалов и поиском пропавших без вести.

По словам очевидцев, причиной обрушения стал взрыв газового баллона. Полиция начала расследование.