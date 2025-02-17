https://news.day.az/world/1730861.html В столице Египта обрушилось здание – есть погибшие - ФОТО В Каире в рабочем районе Кердаса обрушилось многоэтажное здание, передает Day.Az со ссылкой на Al Arabiya. Сообщается, что из-под завалов извлечены тела 10 погибших, 8 человек пострадали. Еще несколько людей, предположительно находившихся в здании, не выходят на связь. Спасатели занимаются разбором завалов и поиском пропавших без вести.
В столице Египта обрушилось здание – есть погибшие - ФОТО
В Каире в рабочем районе Кердаса обрушилось многоэтажное здание, передает Day.Az со ссылкой на Al Arabiya.
Сообщается, что из-под завалов извлечены тела 10 погибших, 8 человек пострадали. Еще несколько людей, предположительно находившихся в здании, не выходят на связь.
Спасатели занимаются разбором завалов и поиском пропавших без вести.
По словам очевидцев, причиной обрушения стал взрыв газового баллона. Полиция начала расследование.
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