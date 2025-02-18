Тайвань рассматривает возможность закупки вооружений у США

Власти Тайваня планируют многомиллиардную закупку вооружений у США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, стоимость закупаемого вооружения может составить от $7 до $10 млрд. Приобретаемое оружие будет включать в себя системы залпового огня HIMARS, сообщает Reuters. По словам одного из источников, эта закупка должна продемонстрировать Соединенным Штатам, что Тайвань по-прежнему решительно настроен на оборону.

Ранее сообщалось, что власти Тайваня планируют увеличить траты на оборону до 3% ВВП в этом году на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на полупроводники.