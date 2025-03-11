https://news.day.az/world/1736037.html Маск заявил о необходимости США выйти из НАТО США должны выйти из НАТО. Дело в том, что Вашингтону нет никакого смысла платить за безопасность Европы, об этом заявил в соцсети X предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Маск заявил о необходимости США выйти из НАТО
США должны выйти из НАТО. Дело в том, что Вашингтону нет никакого смысла платить за безопасность Европы, об этом заявил в соцсети X предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Нам по-настоящему стоит это сделать", - прокомментировал он призыв одного из пользователей к выходу Штатов из Североатлантического альянса. Для Америки нет никакого смысла платить за защиту Европы, уточнил Маск.
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