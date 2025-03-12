https://news.day.az/world/1736280.html США и Украина договорились о скорейшем заключении соглашения по полезным ископаемым Украина и США на переговорах в Саудовской Аравии договорились о скорейшем заключении соглашения по полезным ископаемым. Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров в Джидде, текст которого опубликован на сайте президента Украины Володимира Зеленского.
США и Украина договорились о скорейшем заключении соглашения по полезным ископаемым
Украина и США на переговорах в Саудовской Аравии договорились о скорейшем заключении соглашения по полезным ископаемым.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров в Джидде, текст которого опубликован на сайте президента Украины Володимира Зеленского.
"Договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины", - говорится в заявлении.
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