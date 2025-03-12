США и Украина договорились о скорейшем заключении соглашения по полезным ископаемым

Украина и США на переговорах в Саудовской Аравии договорились о скорейшем заключении соглашения по полезным ископаемым.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров в Джидде, текст которого опубликован на сайте президента Украины Володимира Зеленского.

"Договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины", - говорится в заявлении.