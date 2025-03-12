https://news.day.az/world/1736343.html Сторонники независимости Гренландии одержали победу на выборах Выступающая за независимость Гренландии оппозиционная партия Demokraatit побеждает на выборах. Как передает Day.Az,об этом сообщает Reuters. Согласно официальным данным, демократы побеждают, набрав 29,9 процентов голосов. За ними следует оппозиционная центристская партия Naleraq, также добивающаяся скорейшей независимости острова.
Сторонники независимости Гренландии одержали победу на выборах
Выступающая за независимость Гренландии оппозиционная партия Demokraatit побеждает на выборах.
Как передает Day.Az,об этом сообщает Reuters.
Согласно официальным данным, демократы побеждают, набрав 29,9 процентов голосов. За ними следует оппозиционная центристская партия Naleraq, также добивающаяся скорейшей независимости острова.
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