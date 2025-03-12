Сторонники независимости Гренландии одержали победу на выборах

Выступающая за независимость Гренландии оппозиционная партия Demokraatit побеждает на выборах. 

Как передает Day.Az,об этом сообщает Reuters.

Согласно официальным данным, демократы побеждают, набрав 29,9 процентов голосов. За ними следует оппозиционная центристская партия Naleraq, также добивающаяся скорейшей независимости острова.