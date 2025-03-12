В Турции отмечают 107-ю годовщину освобождения Эрзурума

В турецком Эрзуруме 12 марта отмечают 107-ю годовщину освобождения города от армянских бандформирований.

Как сообщает Day.Az, доцент отделения истории Университета Ататюрка в Эрзуруме Саваш Эгилмез в беседе с журналистами рассказал об этапах освобождения провинции, перешедшей 16 февраля 1916 года под контроль русской армии.

"Провинция на протяжении более двух лет находилась под контролем русской армии, оставившей эти земли после заключения Эрзинджанского перемирия от 18 декабря 1917 года. В Эрзуруме остались лишь армянские бандформирования, вооруженные оружием и артиллерийскими установками", - сказал ученый, напомнив, что 12 февраля 1918 года был освобожден Эрзинджан, а 12 марта Первый Кавказский корпус под командованием Казыма Карабекира вошел в Эрзурум.

Он привлек внимание к массовым расправам армян над мирным населением Эрзурума, что вынудило Казыма Карабекира начать освобождение провинции раньше планируемого.

"6 марта 1918 года Карабекир направил послание главарю армянских бандформирований в Эрзуруме, потребовав до 9 марта оставить город, где на тот момент находились тысячи вооруженных армян с 22 пушками и 45 пулеметами, большая часть которых была оставлена русскими войсками", - отметил он.

По его словам, наступление началось 11 марта, а уже на утро османские войска вошли в город. "Потери Первого Кавказского корпуса оказались незначительными, чего не скажешь о мирном населении. Только в самом городе Эрзурум армяне при отходе убили 1078 мирных жителей", - подытожил преподаватель Университета Ататюрка.