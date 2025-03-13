Без Турции не справятся: Евросоюз столкнулся с новой реальностью

Автор: Лейла Таривердиева

На днях на заседании турецкого правительства Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Мы хотим, чтобы наши европейские друзья поняли роль новой Турции в изменившемся мире и определили свои стратегии соответствующим образом". Турецкий лидер отметил, что основанная на правилах и законах глобальная система вступила в фазу коллапса, причем, в основном по вине самих ее основателей. По мнению Эрдогана, Евросоюз сегодня пытается справиться с одним из самых серьезных вызовов своей безопасности, и в такой ситуации европейцам должно быть понятно, что "Турция - это последний выход перед мостом". Евросоюз должен осознать роль Турции в изменившемся мире и определять свою стратегию в соответствии с этим, заявил Эрдоган.

Согласны ли пересмотреть свое отношение к Турции страны Европы? Никаких заявлений по этому поводу со стороны ЕС не делается. Однако тот факт, что Турция была приглашена на встречу по Украине, организованную в Лондоне британской стороной, говорит о том, что роль этой страны в Европе осознают, хотя и стараются не говорить об этом вслух.

Турцию на встрече представил министр иностранных дел Хакан Фидан. После встречи пресс-служба МИД Турции распространила его слова о том, что встречи европейских лидеров по Украине и вопросам европейской безопасности будут проводиться чаще. Лидеры государств уполномочили свои технические группы искать решения проблемы. "Мы все вместе посмотрим, будет ли мирное соглашение по Украине, будет ли у Европы новая архитектура безопасности в этом контексте", - сказал Фидан.

Как известно, на фоне затеянных Дональдом Трампом переговоров по прекращению войны в Украине в Европе нарастает беспокойство по поводу европейской системы безопасности. Новая администрация Белого дома выразила недовольство тем фактом, что американские налогоплательщики тратятся на европейскую безопасность, в то время как сами страны ЕС не прилагают для этого особых усилий. Ранее Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не собираются далее спонсировать партнеров по НАТО, которые не тратят достаточно средств на собственную оборону. "Единственное, что ставит НАТО под угрозу, - это тот факт, что у нас есть союзники, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег", - сказал он.

Не прилагают особых усилий не только такие неблагополучные и зависимые в экономическом плане страны, как бывшая советская Прибалтика, но также богатые государства Финляндия, Швеция и другие. Последние две недавно встали под натовский зонтик, рассчитывая на гарантии своей безопасности со стороны США в случае гипотетической российской угрозы. Не исключено, что будь у власти Трамп, он бы заблокировал этот процесс. Напомним, что вступление Финляндии и Швеции долгое время блокировала Турция, которая впоследствии дала свое согласие в обмен на обещание Швеции содействовать сближению Анкары с Евросоюзом.

Глава Белого дома считает, что большинство европейских стран не выделяют достаточных средств на содержание боеспособной армии. И теперь, перепуганные его заявлениями страны Евросоюза спешат взяться за ум и спешно создать свою, европейскую систему безопасности. 6 марта в Брюсселе прошел саммит ЕС, на котором был принят представленный Еврокомиссией план перевооружения Европы ReArm EU. Однако вопрос с кредитным его финансированием в размере 800 млрд. евро на период до 2029 года был отложен. Единогласно одобренный план предусматривает формирование пакета на сумму 800 млрд. евро для укрепления обороны, совершенствования вооруженных сил и развитие военной промышленности стран ЕС. Самой крупной армией Европы будут германские ВС. Сегодня армия ФРГ насчитает 180 тысяч личного состава в то время, как французская - 200 тысяч военнослужащих.

Насколько этот план поможет решить проблему, пока сказать трудно. Главный вопрос - финансирование еще не урегулировано. Кроме того, развитие вооруженных сил - это не вопрос трех-четырех лет. И самое главное - армия становится гарантом безопасности не по количеству личного состава, а благодаря своей боеспособности. Это качество создается годами, а проверяется в реальном бою. Та же Франция, имея на сегодня крупнейшую в Европе армию, пока что не смогла продемонстрировать ее боеспособности, хотя эта страна не раз засвечивалась в попытках прилагать военную силу в разных частях мира.

Как сказал после саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его страна может ничего не опасаться, когда ее союзниками являются такие страны, как США и Турция.

И венгерский премьер совершенно прав, потому что турецкая армия - это единственная боеспособная армия Европы. Турки исторически склонны к воинскому искусству, многие традиции современных армий переняты у османов, в том числе военные марши. Турки воевать умеют, что доказывали не раз. В этой стране понимают значимость армии и даже в сложные времена никогда не обделяли вопросы обороны и безопасности вниманием.

В 2024 году Турция поднялась в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Fire Power, оставив за собой Францию и Германию. Вторая армия НАТО численностью около 400 тысяч личного состава поднялась с 11-го на 8-е место.

Военно-промышленный комплекс Турции готов внести вклад в укрепление оборонной промышленности ЕС и европейской безопасности, заявил Президент Эрдоган в ходе видеоконференции, организованной главой Евросовета со странами-партнерами ЕС.

"Мы считаем, что в наших общих интересах было бы планировать все шаги по обеспечению европейской безопасности вместе с Турцией. Во всех этих усилиях, несомненно, важно в максимальной степени сохранить трансатлантические связи и получить мощную поддержку нашего союзника - Америки. Наша оборонная промышленность, обладающая передовыми технологиями, готова внести свой вклад в укрепляющуюся оборонную сферу Европы", - сказал турецкий лидер. Эрдоган считает, что программы европейской оборонной промышленности в рамках ЕС должны быть открыты для всех союзников Европы.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тоже считает, что Турция может стать защитным барьером Европы, и призвал руководство ЕС к сотрудничеству с Анкарой в сфере оборонной промышленности. Тот факт, что Турцию стали приглашать на обсуждения по теме безопасности ЕС, а представители Евросоюза зачастили в Анкару, видно, что в Евросоюзе тоже это осознают. Но поможет ли это Турции продвинуться по пути евроинтеграции?

Анкара не скрывает, что готова стать для Европы зонтиком безопасности не за красивые глаза, а в обмен на активизацию процесса ее членства в Евросоюзе. Как сказал Эрдоган, Турция ожидает, что ее европейские партнеры "осознают эту реальность и подойдут к процессу ее полного членства в ЕС с дальновидной перспективой".

Между тем, у Турции уже появились конкуренты. По мнению украинских экспертов, на роль гаранта европейской безопасности может претендовать в большей степени Украина. Как бы не была сильна турецкая армия, она "не будет играть главную роль в обороне Европы, в частности в формировании нового военного союза - это место займет Украина", говорят эксперты, считающие, что всех ресурсов и подготовки турецкой армии "недостаточно, чтобы самостоятельно вести войну против агрессора".

Между тем, Президент Володимир Зеленский заявил, что Украина видит Турцию среди своих гарантов безопасности. Об этом он сказал на пресс-конференции после февральской встречи с Президентом Эрдоганом в Анкаре, куда отправился на фоне переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Эр-Рияде. "Я не знаю, в какой момент, в каком формате, в какой роли, но Эрдоган знает, что мы видим его среди важных гарантов безопасности для нас. Я говорил об этом с Эрдоганом. Я считаю, что Европе нужно смотреть на Турцию. Потому что есть две армии в Европе - украинская и турецкая. Это две крупнейшие армии", - заявил Зеленский.

Как будут развиваться события на континенте, покажет время. Все зависит от того, перестанет ли Трамп пугать европейцев. Возможно, что после достижения договоренности с Москвой и Киевом о прекращении огня, тема европейской безопасности снова будет отложена в долгий ящик. Дело в том, что американский взгляд на мир для Украины пролегает через передачу США редкоземельных ресурсов этой страны. Если Киев согласится, Штаты не будут убирать свой зонтик безопасности, а, наоборот, еще более его нарастят, так как он будет нужен им самим для защиты своих активов. Активы и интересы США в Украине будут заслоном для гипотетической российской угрозы Европе, и в Брюсселе постараются снова дистанцироваться от Анкары.

Международная политика, она такая.