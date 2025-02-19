Международная система безопасности может оказаться под угрозой

Хотя стремление к миру заслуживает похвалы, методология исключения Украины из важнейших переговоров и предъявления требований, которые посягают на ее суверенитет, возможно, не является наиболее эффективным путем к долгосрочному урегулированию. Успешный мирный процесс обычно требует участия и согласия всех непосредственно затронутых сторон, гарантируя, что соглашения являются справедливыми и уважают суверенитет вовлеченных стран. Чтобы мирный процесс был легитимным и эффективным, крайне важно, чтобы Украина была активным участником всех переговоров, касающихся ее будущего.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

По ее мнению, крайне важно обеспечить, чтобы Украина играла центральную роль в любых мирных переговорах. Исключение украинских представителей подрывает легитимность и потенциальный успех любого соглашения.

"Крайне важно предоставить Украине надежные гарантии безопасности для сдерживания будущей агрессии. Это может включать в себя обязательства НАТО или других международных коалиций по поддержке обороноспособности Украины. Сохранение международно признанных границ Украины имеет основополагающее значение. Предложения, требующие от Украины уступить территорию, скорее всего, будут неприемлемы для Киева и могут создать опасный прецедент.

Соединенные Штаты взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины посредством различных соглашений и инициатив поддержки. Примечательно, что в июне 2024 года президенты Байден и Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности во время саммита G7. Это исполнительное соглашение подчеркивает приверженность США оказанию помощи Украине в создании современных, совместимых с НАТО сил, способных сдерживать агрессию и защищаться от нее. Выполнение этих обязательств имеет решающее значение для региональной стабильности, защиты демократических ценностей и сохранения международного порядка. Если Соединенные Штаты не смогут выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности перед Украиной, они могут подтолкнуть Россию к расширению своих агрессивных действий за пределы украинских границ, потенциально нацеливаясь на другие страны Восточной Европы и на Южный Кавказ", - сказала американский эксперт.

По словам Цукерман, уменьшение роли США в восточноевропейской безопасности может подтолкнуть Россию к восстановлению своего влияния на Южном Кавказе, что потенциально изменит баланс сил. Азербайджан, который использовал региональные сдвиги в своих интересах, может столкнуться с усилением давления со стороны возрождающейся России, стремящейся расширить свою сферу влияния.

Ощущаемое снижение приверженности США своим союзникам, подчеркнула Цукерман, может привести к тому, что Азербайджан усомнится в надежности международных гарантий безопасности. Эта неопределенность может побудить Баку пересмотреть свои оборонные стратегии и внешнеполитические направления, возможно, искать новые партнерские отношения или укреплять существующие для защиты своего суверенитета. Роль Азербайджана как альтернативного поставщика энергии в Европу возросла на фоне усилий по снижению зависимости от российских ресурсов. Однако, если поддержка США ослабнет, региональная нестабильность может подорвать энергетические проекты и транзитные маршруты, что повлияет на экономику Азербайджана и его стратегическое значение для европейской энергетической безопасности.

"Неспособность США поддержать Украину может привести к перегруппировке альянсов, при этом Азербайджан потенциально будет стремиться к более тесным связям с другими региональными державами, чтобы компенсировать предполагаемый пробел в поддержке Запада. Этот сдвиг может переопределить дипломатические отношения и повлиять на взаимодействие Азербайджана на мировой арене. Сохранение мощной международной поддержки имеет решающее значение для региональной стабильности, а также для дальнейшего развития и суверенитета Азербайджана", - считает Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева