Безопасность Европы без Турции невозможна

В связи с происходящими в последнее время геополитическими переменами в Европе все чаще заговаривают о роли Турции в построении европейской безопасности. Так, даже ранее негативно высказывавшийся в адрес Анкары президент Польши Дональд Туск на днях заявил, что "для обеспечения стабильности в Европе необходимо, чтобы Турция играла более активную роль".

Прокомментировать эти новые тенденции Day.Az попросил известных турецких экспертов Тогрула Исмаила и Энгина Озера.

Тогрул Исмаил, политолог, профессор:

"Турция не раз предлагала свой потенциал и возможности европейцам. Но, к сожалению, и в украинской, и в другой тематике, а тем более, в южно-кавказской тематике европейцы всегда исходили из собственных интересов. По традиции, европейская безопасность всегда складывалась под зонтиком США, поэтому европейцы рассматривали многие вопросы менее всего с точки зрения безопасности и более всего с позиции экономических и политических интересов. С приходом к власти в США Дональда Трампа эта ситуация начала меняться.

Я не раз говорил, что без Турции невозможно решать проблемы Южного Кавказа и Черноморского региона. Тем более, невозможна без Турции безопасность Восточной Европы. Турция является серьезным игроком в НАТО. Все эти моменты европейцы должны учитывать, и без совместных с Турцией шагов практически невозможно будет решить проблемы безопасности Европы. Насколько на это пойдут европейцы, увидим. Первые сигналы уже были в начале марта, когда Турцию пригласили в Лондон на встречу европейских лидеров по украинскому вопросу. Там Анкару представил глава МИД Хакан Фидан. Англия это не Евросоюз, однако, сегодня мы наблюдаем, что Великобритания тоже активизировалась и старается объединить свои усилия с усилиями стран ЕС.

Учитывать в этих процессах Турцию Европе будет необходимо".

Энгин Озер, политический аналитик

"После заявлений Трампа касательно отношений с Евросоюзом, у Европы возникла необходимость искать пути создания новой архитектуры своей безопасности. Для этого ЕС не обойтись без участия внесоюзных сил, в первую очередь Турции и Великобритании.

Над этим сейчас работает Анкара, которая предлагает создать европейскую армию с участием турецких вооруженных сил. Кроме того, Эрдоган стремится к усилению торговых отношений с ЕС и активизации процесса принятия Турции в Евросоюз. Последнее на данный момент не очень реалистично, а что касается создания новой архитекторы безопасности Европы, то тут Турецкая Республика точно будет участвовать. Турция это страна, которая занимает свое прочное место в истории Европы. Конечно, это, в каком-то смысле, другая цивилизация, другая культура, но сегодня мы видим, что история повторяется. Безусловно, Турция будет участвовать в создании европейской армии".

Лейла Таривердиева