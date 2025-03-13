Западный бизнес в России: уход, который так и не случился

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как Западный бизнес так и не ушел из России в связи с войной в Украине.

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События последних лет наполнили мировую экономику тревожным шумом - этот гул раздался сразу, как только первые колонны российских танков пересекли границу с Украиной. Он эхом пронесся по офисам западных корпораций, врываясь в залы заседаний и конференц-комнаты, вынуждая крупнейших игроков мирового рынка принимать решения, которые прежде казались немыслимыми. Бизнесмены, привыкшие мыслить цифрами и графиками, вдруг столкнулись с вопросами морали, репутации и политической ответственности.

Уход западных компаний из России тогда преподносился как громкий жест солидарности с Украиной, как решительная демонстрация того, что этическая позиция важнее экономических выгод. Мировые бренды поспешно объявляли о закрытии магазинов, прекращении поставок, заморозке контрактов. Казалось, что деловой мир единогласно отверг идею зарабатывать на фоне военных действий.

Но время показало иную картину. За громкими заголовками о "уходе с российского рынка" нередко скрывалась цепочка юридических маневров, сложных схем и обтекаемых формулировок. Одни бренды уходили лишь номинально, сохраняя бизнес под другими вывесками. Другие передавали активы формальным партнерам, которые на деле продолжали действовать в интересах прежних владельцев. Кто-то вовсе не ушел - просто на время спрятался в тени, выжидая подходящего момента.

Сегодня мы наблюдаем парадоксальную картину: несмотря на масштабные санкции и политическое давление, более 11 тысяч компаний с западным капиталом продолжают работать в России. Эти предприятия ежегодно платят миллиарды долларов налогов, внося весомый вклад в российскую экономику. И чем дольше продолжается конфликт, тем чаще звучат осторожные намеки на возвращение тех, кто когда-то обещал уйти.

Эта ситуация - не просто о бизнесе и цифрах. Это история о столкновении прагматизма и идеалов, о том, как высокие лозунги растворяются в расчетах и экономических стратегиях. Это история о том, как даже самые громкие обещания могут потерять силу, если на другой чаше весов - влияние на многомиллионный рынок и многомиллиардные прибыли.

Сквозь дым войны всё отчетливее видны очертания мира, в котором коммерческие интересы неизбежно переплетаются с политическими амбициями. И пока мировая общественность спорит о справедливости, западный бизнес по-своему отвечает на главный вопрос: что важнее - репутация или прибыль?

... После начала широкомасштабного конфликта на территории Украины многие западные компании объявили о своем уходе с российского рынка. Однако реальная картина оказалась далеко не столь однозначной. Формальные заявления о прекращении деятельности часто не сопровождались реальными шагами по уходу. Более того, ряд крупных брендов либо полностью сохранили присутствие в России, либо нашли способы продолжить работу через посредников и партнеров.

На сегодняшний день в России по-прежнему действует более 11 тысяч компаний с западным капиталом. Эти предприятия остаются значимыми участниками российской экономики, ежегодно выплачивая в бюджет страны около 5 миллиардов долларов налогов. Лидерами по числу таких компаний остаются США и Германия - государства, которые одновременно выступают ключевыми союзниками Украины.

Присутствие этих компаний имеет не только экономическое значение, но и отражает сложность современной глобальной торговли. Многие компании оказались перед дилеммой: либо покинуть один из крупнейших мировых рынков, потеряв существенные доходы, либо адаптировать бизнес к новым условиям, сохранив присутствие в России под новыми структурами и брендами.

Некоторые компании приняли решение формально уйти, но на практике их деятельность продолжается через аффилированные структуры или партнеров. Так, например, продукция Coca-Cola по-прежнему представлена на российском рынке благодаря компании ООО "Мултон Партнерс", которая продолжает выпуск напитков под брендом "Добрый Cola". Аналогичная ситуация сложилась и в сфере бытовой химии и косметики: Procter & Gamble, Mars и Nestle продолжают поставлять продукцию в Россию.

Примечательно, что не все компании даже формально прекращали деятельность. Например, южнокорейская Hyundai Motor рассматривает возможность наращивания своих позиций на российском рынке. Компания Samsung, приостановившая прямые поставки своей продукции, уже увеличивает рекламные бюджеты для продвижения смартфонов и бытовой электроники в России. Французская Renault, формально вышедшая из российского автопрома в 2022 году, также не исключает возможности возвращения на этот рынок.

Одна из крупнейших западных компаний, продолжающих активную деятельность в России, - немецкий строительный концерн Knauf. В 2023 году его предприятия перечислили в российский бюджет 11,7 млрд рублей налогов, а еще 2,3 млрд рублей были отложены на 2024 год. Впоследствии материалы Knauf были замечены на строительных объектах в Мариуполе, что вызвало широкий резонанс в европейских СМИ.

Помимо компаний потребительского сектора и строительства, в России продолжают работать крупные фармацевтические корпорации, такие как словенская KRKA и швейцарская FarmaMondo. Также активное присутствие на российском рынке сохранил американский производитель табачной продукции Universal Cigarette Manufactory, а в сфере ритейла продолжают работать германская сеть New Yorker и бренд Guess (Нидерланды и Швейцария).

По данным платформы B4Ukraine, на 2023 год около 1600 транснациональных корпораций продолжали вести деятельность в России, заплатив в совокупности порядка 22 миллиардов долларов налогов. Из них 17 из 20 крупнейших налогоплательщиков оказались компаниями из стран, которые официально поддерживают Украину.

Согласно этим данным, в 2023 году американские компании перечислили в российский бюджет порядка 1,2 миллиарда долларов налога на прибыль, а немецкие предприятия заплатили около 692,5 миллиона долларов. Таким образом, бизнес, связанный с западными странами, несмотря на формальные заявления об уходе, по-прежнему остается важным элементом российской экономической системы.

Экономическая логика подобных действий во многом объясняется спецификой глобального рынка. Уход из России для крупных корпораций нередко связан с огромными потерями не только прямых доходов, но и долгосрочных инвестиций. Многие западные компании в России создавали производственные мощности, инвестировали в логистику, складские комплексы и торговую инфраструктуру. Эти вложения сложно просто "заморозить" или перенести в другие регионы, особенно с учетом специфики российского рынка.

Помимо этого, западные компании вынуждены учитывать и конкуренцию со стороны азиатских корпораций, которые активно занимают освободившиеся ниши. Именно эта конкуренция становится одним из ключевых факторов, заставляющих ряд западных компаний либо искать способы сохранить присутствие в России, либо рассматривать возможность возвращения.

В условиях, когда европейская и американская поддержка Украины сопровождается экономическими издержками - ростом цен на энергоресурсы, снижением экспортных поставок и сокращением рынков сбыта - крупный бизнес стремится минимизировать потери. Отсюда и стремление отдельных компаний, ранее заявивших об уходе, снова рассматривать перспективы работы на российском рынке.

Таким образом, реальная картина западного бизнеса в России далека от однозначной. Формальные заявления об уходе часто сопровождаются поиском обходных путей, а решение о полном уходе остается скорее исключением, чем правилом. Глобальная экономика устроена таким образом, что идеологические лозунги о прекращении сотрудничества с Россией неизбежно сталкиваются с прагматичными расчетами крупных корпораций, стремящихся минимизировать потери и сохранить позиции на важном для них рынке.

На фоне телефонных разговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным и скандала в Овальном кабинете в российской прессе вновь активизировались разговоры об отмене санкций и возвращении западных брендов. В частности, появились слухи о возможном возвращении испанской Inditex (владеющей брендами Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius). Однако эти новости не нашли подтверждения. А вот южнокорейская Hyundai Motor рассматривает возможность вернуться на рынок, как и французская Renault. При этом Samsung, приостановивший прямые поставки, уже увеличивает рекламные бюджеты на продвижение своей продукции в России.

Потери западных компаний, ушедших с российского рынка, измеряются десятками и сотнями миллиардов долларов. Российские власти заявляют, что за три года войны американский бизнес потерял около 300 миллиардов долларов. Потери европейских компаний за полтора года оценивались в 100 миллиардов евро. Однако некоторые фирмы предпочли остаться, чтобы избежать таких убытков. Например, Coca-Cola сохранила в России ООО "Мултон Партнерс", выпускающее напитки под брендом "Добрый Cola". При этом сама компания формально покинула рынок, но права на товарные знаки Coca-Cola, Sprite и Fanta были продлены.

Число компаний с иностранным капиталом в России сократилось с 29 тысяч в марте 2021 года до 19 тысяч в марте 2024-го. По данным "Коммерсанта", на начало 2025 года в стране зарегистрировано 14,2 тысячи компаний с западным капиталом, включая Кипр. Исключив кипрские структуры (так как многие из них фактически контролируются российскими владельцами), в России осталось около 11,6 тысячи западных компаний. Всего на российском рынке функционирует порядка 36,9 тысячи компаний с иностранным капиталом, включая азиатские, ближневосточные и другие.

Примечательно, что среди крупных структур, продолжающих работать в России, - "Роснефть", 19,75% которой принадлежит британской BP через BP Russian Investments Ltd, а также нефтедобывающая компания "Русснефть", на 31,28% принадлежащая швейцарской Rambero Holding AG.

В 2023 году совокупная выручка западных компаний (без учета кипрских структур) составила 17,3 триллиона рублей, или 203 миллиарда долларов - меньше, чем в довоенном 2021 году (23,6 трлн рублей). Прибыль таких компаний за 2023 год составила 1,23 трлн рублей, причем более половины этой суммы пришлась на "Роснефть" и "Русснефть".

Среди наиболее прибыльных сфер, где западные компании заметно увеличили доходы по сравнению с 2021 годом, оказались фармацевтика, оптовая торговля, поставки промышленного оборудования, продажа продуктов питания, стройматериалов, косметики и бытовой химии, а также ресторанный бизнес, гостиницы и строительство.

Некоторые компании смогли нарастить доходы благодаря уходу конкурентов. Например, швейцарская сервисная компания "Интеррейл Холдинг" увеличила выручку втрое - с 1 до 3 миллиардов рублей. Французская компания "Бонгрэн Европа Восток", производитель сыров, увеличила оборот на 100%, а немецкий поставщик оборудования "Аскоблок Дебаг Рус" увеличил выручку в 5,5 раза.

Особую выгоду от ухода западных конкурентов извлекли компании банковского сектора. Австрийский Райффайзенбанк долгое время оставался одним из немногих банков, работающих с долларом и евро. Воспользовавшись этим положением, банк повысил комиссии, что позволило ему обеспечить более половины прибыли всей глобальной банковской группы Raiffeisen. Несмотря на давление Европейского центробанка, Райффайзенбанк не спешит покидать Россию и лишь пообещал сократить свой кредитный портфель на 65% к 2026 году.

Показательно, что доходы значительно выросли и у малых и средних предприятий. Многие из них оказались вовлечены в обход санкций, наладив логистические цепочки поставок в обход ограничений. Такие компании стали важным звеном в импорте в Россию необходимых комплектующих, включая продукцию двойного назначения, что также способствует российскому военно-промышленному комплексу.

По оценкам экспертов, западные компании, продолжающие работать в России, внесли в российский бюджет около полутриллиона рублей налогов за 2023 год (примерно 4,85 миллиарда долларов). Из этой суммы как минимум 111 миллиардов рублей (1,3 миллиарда долларов) пошли напрямую в российский военный бюджет.

После начала войны в Украине многие западные компании заявили об уходе из России, но на практике их связь с российским рынком не прекратилась. Более того, некоторые из них не только продолжают получать доходы в России, но и косвенно участвуют в наполнении российского военного бюджета.

Одним из крупнейших налогоплательщиков среди таких компаний стало ООО "Унтыгейнефть", перечислившее в российский бюджет 22,35 млрд рублей. Эта компания наполовину принадлежит канадской CanBaikal Resources Inc., а другая половина контролируется российской компанией "Нефтиса", связанной с Михаилом Гуцериевым. "Унтыгейнефть" была создана в 2022 году после того, как в российском законодательстве запретили выдачу иностранцам лицензий на разработку недр.

Существенный вклад в налоговые поступления внесли также компании, производящие товары повседневного спроса и продукты питания. Среди них - Procter & Gamble, Mars, Nestle, а также Coca-Cola и PepsiCo. Coca-Cola, несмотря на объявление об уходе с российского рынка, сохранила предприятие ООО "Мултон Партнерс", продолжающее выпуск аналогов популярных напитков.

Немецкий строительный концерн Knauf также оказался в центре внимания. В 2023 году его российские предприятия уплатили в бюджет России свыше 11,7 млрд рублей, а еще 2,3 млрд рублей было отложено на 2024 год. Украина внесла Knauf в список "спонсоров войны" из-за его существенных налоговых выплат в Россию. Журналисты немецкого телеканала ARD обнаружили продукцию Knauf на стройках в оккупированном Мариуполе. В ответ компания заявила, что не контролирует конечных потребителей своих материалов и не несет ответственности за их использование.

Среди других крупных налогоплательщиков оказались калининградская компания Universal Cigarette Manufactory (США), ритейлеры одежды New Yorker (Германия) и Guess (Нидерланды и Швейцария), а также фармацевтические компании KRKA (Словения), FarmaMondo (Россия, Швейцария, Германия) и PUIG (Франция).

По данным экспертов B4Ukraine, около 1600 транснациональных корпораций продолжали вести бизнес в России и в 2023 году заплатили в российский бюджет около 22 миллиардов долларов налогов. Причем 17 из 20 крупнейших налогоплательщиков оказались компаниями из стран, поддерживающих Украину. Лидерами стали США - их предприятия уплатили в российский бюджет 1,2 млрд долларов налогов на прибыль, а компании из Германии перечислили 692,5 млн долларов.

Такая ситуация объясняется сложной экономической логикой. Война, хотя и разрушительная, формально не считается форс-мажором, а воспринимается как плохо предсказуемый риск. Для бизнеса это не повод извиняться за извлечение выгоды на фоне кризиса. Многие компании рассматривают неожиданный рост доходов в условиях военного конфликта как результат случайного стечения обстоятельств, а не сознательное участие в поддержке российской агрессии.

С точки зрения экономической рациональности, отказ компаний передавать часть своих доходов Украине вполне объясним. Западные корпорации действуют в интересах своих акционеров и стараются минимизировать убытки. Даже сам факт помощи Украине со стороны западных стран многими экспертами оценивается как своего рода "моральное чудо". В отличие от прагматичного подхода в годы Второй мировой войны, когда западные демократии не вступились за Чехословакию и Австрию, современная поддержка Украины не была экономически обоснованной, а продиктована скорее моральными соображениями.

Компании, которые все же решили покинуть российский рынок, руководствовались не столько этическими принципами, сколько экономическими рисками. Бренды вроде McDonald's опасались негативной реакции потребителей на Западе и возможных убытков, если продолжат работать в России. Однако со временем общественное внимание к войне в Украине ослабло, и многие компании теперь рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Некоторые, как французская сеть супермаркетов "Ашан", фактически никогда и не прекращали работу в России.

В условиях ослабления общественного интереса к войне в Украине давление на западные компании снижается. Хотя юридически невозможно заставить бизнес передавать доходы Украине, именно общественное мнение определяет степень их готовности к таким шагам. Однако, по мере того как фокус европейской общественности смещается на внутренние проблемы, уровень морального давления на бизнес продолжает снижаться.

История с западными компаниями, продолжающими вести бизнес в России, - это не просто набор цифр и статистических данных. Это иллюстрация того, как в современном мире деньги все чаще оказываются сильнее принципов, а прагматизм затмевает идеалы. Этот сюжет обнажает глубокий конфликт между расчетливым миром бизнеса и моральными ожиданиями общества.

Экономика не знает жалости. Она не различает, где бизнес оборачивается возможностью для новых инвестиций, а где становится частью трагедии. Корпорации, как беспристрастные механизмы, следуют лишь законам выгоды и убытков. Для них российский рынок - это не геополитическая сцена, а график с показателями продаж, колонка с выручкой, баланс расходов и доходов.

Но за сухими цифрами кроется нечто большее - выбор, который делает каждое общество. Западная помощь Украине действительно стала "моральным чудом", примером редкой самоотверженности в международной политике. Однако это чудо не может длиться вечно, когда экономические интересы требуют своего. Рынки не терпят пустоты, и если одни компании уйдут, их место займут другие - более гибкие, менее скованы моральными обязательствами.

Сегодня Украина вынуждена бороться не только на поле боя, но и в мире бизнеса - за поддержку, за внимание, за экономические ресурсы. И в этой борьбе она сталкивается с жесткой реальностью: экономические законы не принимают во внимание страдания или разрушенные города. Рынок живет по своим правилам, и эти правила не предусматривают сочувствия.

Но несмотря на это, у Украины есть другой, не менее мощный ресурс - моральная поддержка миллионов людей по всему миру. Эта сила способна оказать на бизнес не меньшее давление, чем санкции или экономические угрозы. Сегодняшний бизнес все чаще вынужден учитывать не только прибыль, но и общественное мнение, которое может стать тем самым фактором, определяющим, кто останется на плаву, а кто потеряет доверие и репутацию.

Будущее покажет, сможет ли западный бизнес выдержать это моральное испытание или же расчетливые стратегии вновь возьмут верх. Но очевидно одно: конфликт между этикой и экономикой не закончится завтра. Он будет разворачиваться еще долго, становясь частью большого геополитического противостояния, в котором каждый выбор - это не просто деловое решение, а вклад в формирование новой мировой реальности.