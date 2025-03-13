Экономике крупнейшей страны Европы прогнозируют застой

Объем ВВП Германии, являющейся крупнейшей экономикой еврозоны, по итогам 2025 года не изменится и продемонстрирует нулевой рост.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прогноз аналитиков Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy, IfW).

Эксперты ожидают, что в этом году немецкая экономика столкнется с полноценной рецессией. Структурные проблемы, с которыми сталкивается в настоящее время ВВП ФРГ, не исчезнут в краткосрочной перспективе на фоне усиления международной конкуренции и угрозы импортных пошлин со стороны новой администрации Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Для рецессии характерны ряд признаков, включая устойчивое снижение темпов экономического роста, падение объемов производства, повышение уровня безработицы и так далее. Эксперты полагают, что близкое к кризисному положение дел в немецкой экономике сохранится в 2025 году.

Ситуация начнет постепенно исправляться только в 2026-м, по итогам которого ВВП ФРГ может вырасти на 1,5 процента вместо ожидавшихся в декабре 0,9 процента. Таким образом, аналитики повысили оценку роста немецкой экономики на 0,6 процентного пункта. Улучшению динамики, как утверждают в IfW, во многом поспособствует рост государственных расходов, на котором настаивает лидер победившего на парламентских выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.