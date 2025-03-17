В США захотели исключить появление ядерного оружия у одной страны

США исключат появление ядерного оружия у Ирана и сделают все необходимое, чтобы не допустить такого сценария.

Как передает Day.Az со ссылкой на журнал Politico, об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

"На столе лежат все варианты, чтобы у него [духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи] не было ядерного устройства", - приводит издание слова политика.

Уолтц подчеркнул, что пресечение иранской ядерной программы должно касаться "всех ее аспектов". В частности, речь идет о производстве способных переносить оружие массового поражения ракет, а также об обогащении урана. В противном случае советник по нацбезопасности пригрозил "целым рядом последствий".