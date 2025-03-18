Маск и Трамп поужинали при свечах

Президент США Дональд Трамп устроил ужин при свечах с миллиердером Илоном Маском.

Подробности публикует Wired.

Американский лидер организовал закрытый ужин в личной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, на котором, в том числе присутствовал Маск. Гостям предлагалось заплатить по миллиону долларов за участие во встрече. "Вы приглашены на ужин при свечах со специальным гостем - президентом Дональдом Трампом. Миллион долларов за место", - говорится в приглашении.

По данным WIRED, ужин совпал с автоспортивным мероприятием Palm Event, проходившим в те же даты в городе Палм-Бич. На территории личной резиденции Трампа были выставлены Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini и другие люксовые автомобили, фигурировавшие на видео с Palm Event

Согласно материалу, мероприятие организовал политический комитет MAGA Inc. (Make America Great Again Inc), который поддерживал президентскую кампанию Трампа в 2024 году. При этом отмечалось, что президент США не собирал пожертвования во время ужина.