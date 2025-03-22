США готовы к войне с Китаем

Соединенные Штаты не заинтересованы в войне с Китаем, но подготовлены на тот случай, если она все же случится.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

"Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но я могу сказать, что в том случае, если бы она началась, мы были бы очень хорошо оснащены для этого", - цитирует Трампа The Guardian.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что план Пентагона на случай потенциальной войны с Китаем не предоставили предпринимателю Илону Маску, в то время как Маск предоставляет "множество возможностей", на которые полагаются правительство США и американские военные, добавил он.