https://news.day.az/world/1739246.html США намерены лишить юридического статуса сотни тысяч человек Администрация президента США Дональда Трампа собирается лишить временного юридического статуса свыше 530 тыс. мигрантов. Как передает Day.Az со ссылкой на РТ, по данным телеканала NBC, речь идёт о мигрантах, въехавших по специальной программе, введённой при экс- президенте США Джо Байдене в 2023 году.
США намерены лишить юридического статуса сотни тысяч человек
Администрация президента США Дональда Трампа собирается лишить временного юридического статуса свыше 530 тыс. мигрантов.
Как передает Day.Az со ссылкой на РТ, по данным телеканала NBC, речь идёт о мигрантах, въехавших по специальной программе, введённой при экс- президенте США Джо Байдене в 2023 году. Уточняется, что в случае одобрения инициативы срок действия программ их временного пребывания в стране прекратится 24 апреля.
"Администрация Трампа намерена лишить временного юридического статуса более чем 530 тыс. человек, прибывших в США с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы...", - говорится в статье.
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