Евросоюз ищет замену американским облачным сервисам

Европейские компании и государственные структуры находятся в поиске альтернативы американским облачным сервисам на фоне опасений по поводу растущих рисков безопасности со стороны США. Об этом сообщил американский журнал Wired, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале приводятся слова бывшего депутата Европарламента Мариеты Шааке, что в Европе существует огромный запрос на снижение зависимости от американских технологических компаний, поскольку существует опасение, что они могут быть использованы против интересов континента.

Компании и органы власти ЕС рассматривают отказ от услуг Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure, которые являются крупнейшими поставщиками облачных решений, опасаясь рисков для конфиденциальности и устойчивости инфраструктуры.

Швейцарская Exoscale и шведская Elastx сообщили журналу о росте числа потенциальных клиентов, желающих перейти с американских провайдеров.

Wired подчеркивает, что полный отказ от американских облачных сервисов будет долгим и технически сложным процессом.