https://news.day.az/world/1739594.html Стрельба в Турции - среди пострадавших есть гражданин Азербайджана В турецкой провинции Стамбул произошла стрельба. Как передает Day.Az, вооруженное нападение произошло в ресторане в районе Шишли. Согласно информации, двое мужчин открыли огонь по трем посетителям ресторана. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. Сообщается, что пострадавшие Эркан А.
Стрельба в Турции - среди пострадавших есть гражданин Азербайджана
В турецкой провинции Стамбул произошла стрельба.
Как передает Day.Az, вооруженное нападение произошло в ресторане в районе Шишли.
Согласно информации, двое мужчин открыли огонь по трем посетителям ресторана.
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.
Сообщается, что пострадавшие Эркан А. и Бейхан Т. находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что гражданин Азербайджана Гусейн М. получил легкие телесные повреждения.
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