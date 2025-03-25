Стрельба в Турции

В турецкой провинции Стамбул произошла стрельба.

Как передает Day.Az, вооруженное нападение произошло в ресторане в районе Шишли.

Согласно информации, двое мужчин открыли огонь по трем посетителям ресторана.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.

Сообщается, что пострадавшие Эркан А. и Бейхан Т. находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что гражданин Азербайджана Гусейн М. получил легкие телесные повреждения.