Парковочные роботы захватывают Китай

Новые парковочные роботы получают всё большее распространение в городах Китая.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Роботизированные парковки стали не только удобным решением для владельцев автомобилей, но и значительным шагом в сторону сокращения потребления энергии и снижения углеродных выбросов, так как минимизируется время простоя автомобилей и движений на парковке.

Представляем видео: