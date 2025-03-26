https://news.day.az/world/1739860.html Парковочные роботы захватывают Китай - ВИДЕО Новые парковочные роботы получают всё большее распространение в городах Китая. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Парковочные роботы захватывают Китай - ВИДЕО
Новые парковочные роботы получают всё большее распространение в городах Китая.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Роботизированные парковки стали не только удобным решением для владельцев автомобилей, но и значительным шагом в сторону сокращения потребления энергии и снижения углеродных выбросов, так как минимизируется время простоя автомобилей и движений на парковке.
Представляем видео:
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