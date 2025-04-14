В Краснодарском крае енот спалил дом

В поселке Нижнее Лоо в Сочи из-за енота полностью сгорел частный дом. Никто не пострадал, об этом сообщает Telegram-канал "‎ЧП Сочи", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По словам погорельца, возгорание началось с крыши, куда пробрался енот. Грызун повредил электропроводку, что привело к короткому замыканию", - говорится в сообщении.

Хозяин дома рассказал, что пожарные ехали дольше десяти минут и у них якобы не хватало воды. Мужчина добавил, что на момент прибытия сотрудников МЧС огонь уже полностью охватил дом.

Вместе с тем по данным МЧС, которые приводит канал, на тушение пожара были направлены 8 сотрудников и две единицы техники. Ведомство утверждает, что подразделения выехали незамедлительно.