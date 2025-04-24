https://news.day.az/world/1747313.html Пашинян осудил сожжение флагов Азербайджана и Турции Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана во время факельного шествия в честь памяти "жертв геноцида", состоявшегося накануне вечером в Ереване. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян. По ее словам, Пашинян назвал это провокацией.
Пашинян осудил сожжение флагов Азербайджана и Турции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана во время факельного шествия в честь памяти "жертв геноцида", состоявшегося накануне вечером в Ереване.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.
По ее словам, Пашинян назвал это провокацией.
"Премьер-министр Пашинян осуждает такую практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика", - отметила Багдасарян.
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