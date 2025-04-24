Елисейский дворец опроверг появившуюся накануне информацию о возможном роспуске Национальной ассамблеи осенью. Однако политические наблюдатели отмечают: ровно такие же заявления звучали и до внезапного роспуска 9 июня 2024 года, когда президентская администрация до последнего отрицала любые намерения.

Как передает Day.Az, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо отметил в своем профиле в соцсети Х, что в действительности президент Эммануэль Макрон стремится сохранить полную непредсказуемость своих решений.

"Он не хочет, чтобы его шаги объявлялись заранее. Ему важно держать контроль над календарем", - написал политик.

Филиппо также резко высказался в адрес парламентской оппозиции, заявив, что она "позорно облегчает задачу Макрону", отказываясь от реального противостояния в Национальной ассамблее.

Ранее Флориан заявил, что Макрон своей цензурой против мессенджера Telegram выставил страну мировым посмешищем.

"Франция запускает цензуру и становится мировым посмешищем".

По его словам, он согласен со словами вице-президента США Джея Ди Вэнса, который во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года назвал Европейский союз диктатурой из-за политики в отношении свободы слова и подавления правых популистов.