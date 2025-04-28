https://news.day.az/world/1748443.html Названа дата избрания нового Папы Римского Конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "высокопоставленный источник" в Ватикане, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Дата была определена во время встречи кардиналов за закрытыми дверями в Ватикане", - говорится в сообщении.
Названа дата избрания нового Папы Римского
Конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "высокопоставленный источник" в Ватикане, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Дата была определена во время встречи кардиналов за закрытыми дверями в Ватикане", - говорится в сообщении. Позднее Ватикан подтвердил агентству эту дату официально.
Конклав - это собрание кардиналов, которое созывается для избрания нового Папы Римского после ухода из жизни или отставки предыдущего. Выборы производятся посредством закрытого голосования два раза в день. Для избрания необходимо собрать две трети голосов плюс один.
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