https://news.day.az/world/1748489.html

Сильный лесной пожар в Южной Корее - ВИДЕО

В Южной Корее лесной пожар вспыхнул на горе Хамджи возле города Тэгу и быстро распространился на жилые районы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Власти объявили пожарную тревогу второго уровня, уже более 1200 жителей эвакуированы.