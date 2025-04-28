https://news.day.az/world/1748489.html Сильный лесной пожар в Южной Корее - ВИДЕО В Южной Корее лесной пожар вспыхнул на горе Хамджи возле города Тэгу и быстро распространился на жилые районы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Власти объявили пожарную тревогу второго уровня, уже более 1200 жителей эвакуированы.
Сильный лесной пожар в Южной Корее - ВИДЕО
В Южной Корее лесной пожар вспыхнул на горе Хамджи возле города Тэгу и быстро распространился на жилые районы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Власти объявили пожарную тревогу второго уровня, уже более 1200 жителей эвакуированы.
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