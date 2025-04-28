Сильный лесной пожар в Южной Корее

В Южной Корее лесной пожар вспыхнул на горе Хамджи возле города Тэгу и быстро распространился на жилые районы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Власти объявили пожарную тревогу второго уровня, уже более 1200 жителей эвакуированы.