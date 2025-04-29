Жители одного из районов Мадрида приветствуют появление электричества

Жители одного из районов испанского Мадрида приветствуют появление электричества.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

К утру электричество вернулось на 70% территории Испании.

Напомним, что утром 28 апреля стало известно, что в Испании масштабное обесточивание охватило такие крупные города, как Мадрид, Севилью, Барселону и Валенсию. Кроме того, были зафиксированы сбои в поставках электроэнергии в Португалии и части регионов Франции.