https://news.day.az/world/1748592.html Жители одного из районов Мадрида приветствуют появление электричества - ВИДЕО Жители одного из районов испанского Мадрида приветствуют появление электричества. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. К утру электричество вернулось на 70% территории Испании.
Жители одного из районов Мадрида приветствуют появление электричества - ВИДЕО
Жители одного из районов испанского Мадрида приветствуют появление электричества.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
К утру электричество вернулось на 70% территории Испании.
Напомним, что утром 28 апреля стало известно, что в Испании масштабное обесточивание охватило такие крупные города, как Мадрид, Севилью, Барселону и Валенсию. Кроме того, были зафиксированы сбои в поставках электроэнергии в Португалии и части регионов Франции.
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