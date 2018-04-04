Умирающая девушка "отправилась в космос", чтобы собрать деньги на операцию - ВИДЕО

20-летняя Антония Пейн-Чейни находится на грани жизни и смерти из-за врождённого заболевания соединительной ткани - синдрома Элерса-Данлоса. Друзья решили собрать для девушки деньги на лечение и операцию и отправили просьбу о помощи в стратосферу, сообщает Mirror.

Антония Пейн-Чейни из Вустершира постоянно испытывает сильную боль и регулярно переживет опасные для жизни приступы из-за тяжёлого наследственного заболевания. Здоровье девушки начало портиться ещё в 14 лет, и теперь она буквально прикована к постели. Недавно болезнь поразила позвоночник Антонии, и теперь помочь ей сможет только операция, которую не умеют делать английские врачи, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

За лечение девушки готовы взяться испанские медики, но переезд и операция обойдутся ей в 20 тысяч фунтов стерлингов (~1,6 млн рублей). Таких денег у Антонии нет, и поэтому её единственный шанс - благотворительный сбор.

Друзья девушки решили привлечь внимание общества к её проблеме весьма оригинальным способом - они запустили воздушный шар с просьбой о помощи Антонии в космос. Молодые люди надеются, что этот неожиданный ход поможет собрать деньги как можно быстрее, ведь операция, которая спасёт жизнь их подруге, запланировала на 12 апреля.

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