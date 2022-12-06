Электрокар Lexus получит имитацию механической коробки передач

Преемник опытного электромобиля Lexus LFA (Lexus Electrified Sport), получит имитацию механической коробки передач. Об этом 6 декабря сообщил портал Motor, передает Day.Az.

Концептуальный суперкар на электротяге, который на одном заряде батареи будет проезжать не менее 700 км, а разгон до 100 км/ч будет занимать две с, получит еще одну интересную опцию - имитацию механической коробки передач.

Портал сообщил, что будущий серийный суперкар обзаведется рычагом переключения передач и педалью сцепления, которые не будут подключены к силовой установке - имитация "механики" будет решена на программном уровне.

Инженеры Lexus сейчас работают над тем, чтобы суперкар управлялся как спортивный автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Машина получит не только имитацию работы механической трансмиссии, но и будет воспроизводить "голос" бензинового мотора. Новинке прочат отдачу силовой установки на уровне 700 л. с.

В компании будущую новинку назвали идейным наследником модели Lexus LFA. LFA выпускался всего два года и был снят с производства в 2012 году. Всего было собрано 500 экземпляров. Суперкар оснащался 4,8-литровым двигателем V10 мощностью 560 л. с.