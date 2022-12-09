Рассекречена внешность флагманского кроссовера Chery Tiggo 9

Издание AutoHome опубликовало новые фотографии флагманского внедорожника Chery Tiggo 9 без камуфляжа. О модели известно, что она станет самым крупным и дорогим кроссовером в гамме Chery (за исключением Exeed), а комплектоваться будет турбомотором в связке с "роботом". Предположения касательно того, что в профиль Tiggo 9 напоминает Range Rover Velar, подтвердились - у этих моделей действительно схожая линия остекления и дизайн задних стоек, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

По информации китайских СМИ, в основе Tiggo 9 лежит платформа Т2Х - вариация "тележки", на которой построены модели Exeed. По предварительным данным, в гамму двигателей войдут два турбированных агрегата объемом 1,6 и 2,0 литра, пару которым составит семиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод - передний либо полный.

На фотографиях можно рассмотреть крупную радиаторную решетку с вертикальными хромированными ламелями на черной глянцевой подложке, L-образные элементы в переднем бампере, выдвижные дверные ручки и светодиодную оптику. Эмблема Chery, по всей видимости, оснащена подсветкой. Фонари соединены тонкой полосой, под которой на черной плашке имеется название марки.

В салоне - мультируль с черными глянцевыми вставками, единый кластер виртуальной панели приборов и экрана мультимедийной системы со сглаженными углами, прямоугольные дефлекторы воздуховодов с хромированной окантовкой и контурную подсветку. Ранее сообщалось, что Tiggo 9 может быть предложен в трех вариантах исполнения, на пять, шесть и семь мест.

Дебют и старт продаж новинки ожидается не раньше весны 2023 года. Предположительно, Tiggo 9 будет стоит около 200 тысяч юаней