Обновленный электромобиль Tesla Cybertruck замечен на дорогах Калифорнии
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Электромобиль Tesla Cybertruck заметили на дорогах Калифорнии. Компания Илона Маска продолжает испытания модели в реальных условиях. Как отметили пользователи Сети, попавший на видео автомобиль отличается обновленным дизайном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, Tesla планирует начать массовое производство Cybertruck в конце этого года.