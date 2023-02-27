https://news.day.az/autonews/1541838.html Обновленный электромобиль Tesla Cybertruck замечен на дорогах Калифорнии - ВИДЕО
Обновленный электромобиль Tesla Cybertruck замечен на дорогах Калифорнии - ВИДЕО
Электромобиль Tesla Cybertruck заметили на дорогах Калифорнии. Компания Илона Маска продолжает испытания модели в реальных условиях. Как отметили пользователи Сети, попавший на видео автомобиль отличается обновленным дизайном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, Tesla планирует начать массовое производство Cybertruck в конце этого года.
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