Бронированный Aurus Komendant поступит в свободную продажу

"Все бронированные версии собираются в НАМИ. В скором будущем выйдет на рынок для коммерческих заказчиков, клиентов и бронированный SUV", - сказал Переверзев.

Также он подтвердил, что компания продолжает работать над электрической и водородной версиями автомобилей Aurus. По его словам, в ближайшие годы должны начаться дорожные испытания прототипов, а затем и серийных машин. Причем экологичные версии, по мнению конструктора, в перспективе должны получить все модели марки.

Сейчас в ее линейку входят седан и лимузин Aurus Senat, минивэн Arsenal кроссовер Komendant. Последний встал на конвейер завода в Татарстане в конце ноября 2022 года. Сообщалось, что локализация модели достигает 70 процентов, а в движение ее приводит общая для "Аурусов" гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового V8 мощностью 598 лошадиных сил с 62-сильным электромотором, размещенным между ДВС и девятидиапазонным автоматом фирмы КАТЕ.

Заказы на стандартный Komendant принимают с сентября прошлого года, цена на сайте дилера "Автодом" - от 35,3 миллиона рублей. Живые продажи должны стартовать в первом квартале нынешнего года. Что касается бронированной модификации, то пока ни сроков, ни примерной стоимости нет. Но, если судить по разнице цен Senat, она наверняка будет значительно выше, чем у незащищенной версии.