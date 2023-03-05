Бронированный Aurus Komendant поступит в свободную продажу
Компания Aurus запустит свободные продажи бронированных кроссоверов Komendant. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора проекта "Единая модульная платформа" Вадима Переверзева, производство пуленепробиваемых кроссоверов для коммерческих заказчиков планируется начать в ближайшее время. Сборкой броневика займется ФГУП НАМИ, в то время как "обычные" Komendant с ноября выпускаются в Елабуге вместе с седанами Aurus Senat, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
"Все бронированные версии собираются в НАМИ. В скором будущем выйдет на рынок для коммерческих заказчиков, клиентов и бронированный SUV", - сказал Переверзев.
Также он подтвердил, что компания продолжает работать над электрической и водородной версиями автомобилей Aurus. По его словам, в ближайшие годы должны начаться дорожные испытания прототипов, а затем и серийных машин. Причем экологичные версии, по мнению конструктора, в перспективе должны получить все модели марки.
Сейчас в ее линейку входят седан и лимузин Aurus Senat, минивэн Arsenal кроссовер Komendant. Последний встал на конвейер завода в Татарстане в конце ноября 2022 года. Сообщалось, что локализация модели достигает 70 процентов, а в движение ее приводит общая для "Аурусов" гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового V8 мощностью 598 лошадиных сил с 62-сильным электромотором, размещенным между ДВС и девятидиапазонным автоматом фирмы КАТЕ.
Заказы на стандартный Komendant принимают с сентября прошлого года, цена на сайте дилера "Автодом" - от 35,3 миллиона рублей. Живые продажи должны стартовать в первом квартале нынешнего года. Что касается бронированной модификации, то пока ни сроков, ни примерной стоимости нет. Но, если судить по разнице цен Senat, она наверняка будет значительно выше, чем у незащищенной версии.
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