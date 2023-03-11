Ford сократит свыше тысячи работников на заводе в Испании

Американская автомобилестроительная компания Ford намеревается сократить более 1,1 тыс. сотрудников из 5,8 тыс. на заводе в испанском населенном пункте Альмусафес (автономное сообщество Валенсия), написала газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, руководство компании объявило о таком решении профсоюзам, объяснив свои действия реструктуризацией деятельности в Европе в связи с переходом на производство электромобилей.

В Ford заверили, что планируют работать с профсоюзами конструктивным образом, чтобы "свести к минимуму влияние этого решения на сотрудников, их семьи и местное сообщество".

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников написало, что американская компания Meta готовится сократить тысячи сотрудников в самое ближайшее время.