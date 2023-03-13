Mitsubishi опубликовала новую стратегию

Mitsubishi опубликовала свой среднесрочный план развития под названием "Challenge 2025": в нем говорится о производстве подключаемых "гибридов" (PHEV), "гибридов" (HEV) и чисто электрических ТС (BEV), передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Так, японский автопроизводитель намерен "электрифицировать" 50% своих мировых продаж уже к 2030 году. А к 2035-му привод, так или иначе использующий электроэнергию, получит 100% моделей линейки. Ради достижения этой цели Mitsubishi планирует щедро инвестировать в исследования и разработки в "зеленой" области - в том числе вложить 1,5 млрд. долларов в производство аккумуляторов.

Новая стратегия подразумевает, что в течение ближайших пяти лет Mitsubishi выведет на рынок девять электрифицированных моделей: пять "гибридов" и четыре "чистых" электрокара. Семейство последних пополнят пикап и внедорожник, разработанные Mitsubishi, а также еще две "электрички", которые с технической точки зрения будут идентичны машинам, созданным Renault и Nissan.