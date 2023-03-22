https://news.day.az/autonews/1548776.html Mitsubishi представила концепт XRT
Mitsubishi представила концепт XRT
Mitsubishi Motors представила концептуальный пикап XRT, говорится в официальном пресс-релизе. Именно такую внешность может получить новое поколение L200 (на некоторых рынках - Triton).
Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, актуальное пятое поколение Mitsubishi Triton/L200 производится с 2015 года, а в 2019-м машина прошла рестайлинг, после чего получила бумерангообразные декоративные элементы на передней части, образующие букву X.
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