Mitsubishi представила концепт XRT

Mitsubishi Motors представила концептуальный пикап XRT, говорится в официальном пресс-релизе. Именно такую внешность может получить новое поколение L200 (на некоторых рынках - Triton).

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, актуальное пятое поколение Mitsubishi Triton/L200 производится с 2015 года, а в 2019-м машина прошла рестайлинг, после чего получила бумерангообразные декоративные элементы на передней части, образующие букву X.