Dongfeng начинает продажи электрокроссовера Thunder

Dongfeng начнет продажи кроссовера Forthing Thunder в Китае с 25 марта, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. Этот автомобиль вполне может попасть в Россию под брендом Evolute.



Новинка, по сути, представляет собой электрический вариант бензинового кроссовера Dongfeng Forthing T5 Evo. От стандартной модели Thunder отличается другим передним бампером с иными вентиляционными отверстиями и отсутствием выхлопной системы сзади. Габариты: 4600 мм в длину, 1860 мм в ширину, 1680 мм в высоту. Колесная база - 2715 мм.



Силовая установка Dongfeng Forthing Thunder состоит из одного электродвигателя на задней оси, который имеет мощность 204 л.с. и 340 Н·м крутящего момента. На выбор автопроизводитель предлагает две батареи: емкостью 57,8 и 85,9 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 430 до 630 км в зависимости от версии.