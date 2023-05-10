Глава Peugeot опасается прихода китайцев

Согласно исследованию, проведенному подразделением немецкой страховой компании Allianz, экономика Европы, зависящая от автомобилей, сильно пострадала от импорта автомобилей из Китая, передает Day.Az со ссылкой на europe.autonews.com.

В частности, электромобили китайского производства представляют наибольший риск для европейских автопроизводителей и могут стоить им 7 миллиардов евро в год в виде упущенной выгоды к 2030 году, если политики не примут меры. Аналитики считают, что необходимо ввезти тарифы на импортные автомобили из Китая, сделать больше для разработки материалов и технологий для аккумуляторов электромобилей, а также разрешить китайским автопроизводителям производить автомобили в Европе.

Генеральный директор Peugeot Линда Джексон заявила во вторник, что китайские производители электромобилей представляют собой растущую угрозу, потому что они предлагают лучшие автомобили, чем в прошлом, по доступным ценам.

"Самая большая опасность - это приход китайцев, потому что они предлагают вполне конкурентоспособные цены и очень хорошие автомобили. Итак, что нам нужно сделать, так это убедиться, что у нас есть технологии, и не обязательно пытаться получить самый дешевый автомобиль - надо получить лучшее соотношение цены и качества", - сказала Линда Джексон.

Она сказала, что недавнее снижение цен Tesla усиливает давление, с которым сталкивается автомобильная промышленность, и снижает остаточную стоимость автомобилей.

Это перекликается с предупреждением генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса на выставке CES в январе этого года о том, что европейская автомобильная промышленность сталкивается с "ужасной борьбой" с китайскими импортерами.

"Автомобильно-зависимая экономика Германии, Словакии и Чешской Республики может столкнуться с еще большим ударом" в размере от 0,3 до 0,4 процента ВВП, говорится в документе под названием "Китайский вызов европейской автомобильной промышленности".