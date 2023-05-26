Lexus GX впервые показали практически целиком

Lexus опубликовала очередную картинку-тизер перспективного внедорожника GX. На этот раз авто показали практически целиком, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Фото демонстрирует заднюю часть со "сплошным" фонарём и отвесной дверью, "мускулистые" боковины и такие же колёсные арки. А ещё обращают на себя внимание зеркала - они выполнены в духе зеркал легендарного Toyota FJ Cruiser, недавно отправленного в отставку. Всё это указывает на то, что Lexus GX нового поколения будет брутальнее нынешней модели. Не исключено, что и проходимость улучшится.

Lexus GX будет построен на платформе TNGA-F, которая используется в Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX 600. Новых технических подробностей нет, но раскрыта дата премьеры - 8 июня. Интересно, что в этот же день будет представлен ещё один автомобиль Lexus - кроссовер TX, построенный на платформе Toyota Grand Highlander.