Представлен Volkswagen ID. Buzz 2025

Компания Volkswagen представила новый электрический микроавтобус ID. Buzz 2025 в Северной Америке, который сильно отличается от ранее вышедшей в Европе модели, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Volkswagen заявила, что новый автомобиль адаптирован к требованиям клиентов при помощи большей батареи, более длинной колесной базы, увеличенной мощности и большим количеством сидений.

Его габариты составляют 4887 х 1979 х 1895 мм при колесной базе 3239 мм. Он на 175 мм длиннее двухрядной версии. Внутри размещаются до семи пассажиров в салоне при стандартной компоновке 2-3-2. Сиденья второго ряда могут сдвигаться вперед и назад на расстояние до 200 мм и складываться в соотношении 60:40. Второй и третий ряды складываются, а самые задние сиденья можно полностью убрать.

Мощность составляет 282 л.с. у заднеприводной и 330 л.с. у полноприводной версии, максимальная скорость составляет 160 км/ч. Аккумулятор имеет ёмкость 91 кВт•ч.

Сиденья с подогревом входят в стандартную комплектацию, а окна второго и третьего ряда тонированы. ID. Buzz оснащен самым большим люком на крыше из всех предложений Volkswagen Group. Имея длину 1712 мм и ширину 1036 мм опциональная панорамная крыша может меняться от непрозрачной до прозрачной благодаря электрохроматической технологии.

VW ID. Buzz 2025 для Северной Америки. Buzz запустится во многих цветах европейской модели, а также с некоторыми эксклюзивными для Северной Америки. Для американской модели были представлены цвета Cabana Blue, Metro Silver и Indium Grey.

Стандартное оборудование включает сиденья с электроприводом, рулевое колесо с подогревом, раздвижные окна с электроприводом, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окружающее освещение и дверь багажного отделения с электроприводом. По всему салону разбросаны восемь зарядных портов USB-C, 110-вольтовая розетка спереди и 12-вольтовая традиционная розетка в грузовом отсеке.

Продажи начнутся в 2024 году.