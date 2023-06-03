Geely тестирует новый седан Preface

Новый седан Geely Preface заметили в Китае во время дорожных тестов. Флагманский автомобиль получит свежий корпоративный дизайн и более мощный мотор от кроссовера, передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили.

Напомним, что модель Preface является флагманским седаном марки Geely. Машина построена на архитектуре CMA - той же, что и Tugella с Monjaro. В апреле 2022 года 20 Geely Preface даже привозили на завод "БелДжи". Они предназначались для изучения спроса на данную модель. Однако новой информации по итогам того исследования пока не поступало.

Что понятно по фото?

Несмотря на довольно плотный камуфляж и не самые качественные фотографии, очевидно, что седану готовится к смене экстерьера. К такому выводу можно прийти благодаря единственному снимку с заднего ракурса. Как легко заметить, здесь у Preface совершенно новая сквозная оптика. А если учесть, что под чёрной маскировкой скрыта не только корма, но и передняя часть автомобиля, то и там не обошлось без изменений. В китайских соцсетях даже сообщают, что спереди новый Geely Preface будет походить на местный кроссовер Atlas L. Правда, по опубликованным фото подтвердить эту информацию невозможно.

Зато внутри новый Geely Preface действительно очень похож на Atlas L. В его интерьере можно отметить аналогичное рулевое колесо с четырьмя спицами, небольшой дисплей виртуальной приборной панели, "колодец" проекции на лобовое стекло HUD Head-Up и крупный центральный экран управления с вертикальной ориентацией.

Технические данные

Что же касается силовой части, то известно, что, в отличие от актуальной модели, новинка получит более мощный 2-литровый ДВС JLH-4G20TDJ. Таким же силовым агрегатом в Китае оснащается тот самый кроссовер Geely Atlas L, дизайн которого и собирается примерить седан. Максимальная мощность мотора составляет 218 л.с., а крутящий момент - 325 Нм. В качестве трансмиссии двигателю полагается 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

При этом уже есть информация, что позже выйдет и более "спокойный" вариант флагмана с 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и 290 Нм. Также сообщается, что рыночный дебют новинки планируется не раньше, чем на четвертый квартал.